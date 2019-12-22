СМИ: Эмери может возглавить «Монако»
Находящийся без работы Унаи Эмери может возглавить «Монако». Об этом сообщает «Le10sport».
Руководство «монегасков» не отказалось от идеи со сменой главного тренера и рассматривает возможность приглашения в команду 48-летнего специалиста, не так давно покинувшего лондонский «Арсенал».
Отмечается, что переговоров между «Монако» и Эмери пока не было. Тем не менее, испанец — приоритетный вариант для боссов княжеского клуба, так как он прекрасно знаком с Лигой 1.
В период с 2016 по 2018 год Унаи тренировал «Пари Сен-Жермен», который под его руководством выиграл 7 трофеев — чемпионат Франции (1), Кубок и Суперкубок Франции (по 2 раза), а также Кубок французской лиги (2).
Помимо этого он достаточно успешно трудился в Испании. Три сезона подряд «Валенсия» финишировала на 3 строчке в турнирной таблице, а вместе с «Севильей» он также на протяжении трех сезонов подряд выиграл 3 финала Лиги Европы.
Похожие новости:
Футбольный клуб «Монако» в составе которого выступает полузащитник национальной сборной России Александр Головин может лишиться главного...
Экс-наставник «Баварии» Нико Ковач уже в ближайшее время может занять вакантную должность главного тренера в лондонском...
«Арсенал» остался без главного тренера. Руководство уволило Унаи Эмери после того, как вчера, 28 ноября, «канониры» потерпели...
Экс-наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, на данный момент находящийся без работы, отказался от поступившего ему предложения...
Правление ПСЖ хочет продлить контракт с наставником клуба Унаи Эмери. Как передает But Football Club, руководители французского гранда очень...