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Манджукич перешёл в катарский «Аль-Духаиль»

Дата публикации: Вчера, 23:41 | Категория: Новости футбола

Манджукич перешёл в катарский «Аль-Духаиль»

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич покинул Европу.

Новым клубом 33-летнего хорвата стал «Аль-Духаиль». Об этом сообщил официальный «Twitter-аккаунт» катарского клуба.

Ранее «старая синьора» дала добро на уход Марио. Стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества несмотря на то, что трудовой договор футболиста с туринцами истекал только в середине 2021 года. После этого он отправился в Доху для прохождения медицинского осмотра и последующего подписания контракта с «Аль Духаиль».

Манджукич перешел в «Ювентус» из мадридского «Атлетико» в 2015 году. На протяжении четырёх сезонов играл в основе «бъянконери», но после появлении на тренерском мостике Маурицио Сарри, перестал попадать в состав. В этом сезоне опытный центрфорвард не провел ни одной встречи.

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