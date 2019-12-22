Манджукич перешёл в катарский «Аль-Духаиль»
Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич покинул Европу.
Новым клубом 33-летнего хорвата стал «Аль-Духаиль». Об этом сообщил официальный «Twitter-аккаунт» катарского клуба.
Ранее «старая синьора» дала добро на уход Марио. Стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества несмотря на то, что трудовой договор футболиста с туринцами истекал только в середине 2021 года. После этого он отправился в Доху для прохождения медицинского осмотра и последующего подписания контракта с «Аль Духаиль».
Манджукич перешел в «Ювентус» из мадридского «Атлетико» в 2015 году. На протяжении четырёх сезонов играл в основе «бъянконери», но после появлении на тренерском мостике Маурицио Сарри, перестал попадать в состав. В этом сезоне опытный центрфорвард не провел ни одной встречи.
Похожие новости:
Ненужного «Ювентусу» нападающего готов приютить у себя китайский клуб. Авторитетный журналист издания «La Gazzetta dello...
В январе будущего года, клуб из Турина вновь попытается вернуть Поля Погба в свои ряды , передает «Tuttosport». «Ювентус»...
Нападающий туринского клуба Марио Манджукич продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. По информации «Football Italia», в январе...
Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич пробудет в Турине еще как минимум до января следующего года. По данным «Sky Sports»,...
Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич близок к тому, чтобы покинуть свой нынешний клуб в ближайшее время. Как стало известно...