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«Ман Юнайтед» продаст двух игроков в январе

Дата публикации: Вчера, 23:39 | Категория: Новости футбола

«Ман Юнайтед» продаст двух игроков в январе

«Манчестер Юнайтед» решил разгрузить состав избавившись от двух игроков.

По сведениям «Daily Star», в январе 2020 года клуб покинут Неманья Матич (опорный полузащитник) и Маркос Рохо (центральный защитник), в услугах которых не нуждается главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер.

Исполнительный директор «красных дьяволов» Эд Вудворд уведомил серба и аргентинца о решении руководства и посоветовал им заняться поисками новых клубов.

По слухам, в 31-летнем Матиче заинтересованы «Интер», «Милан» и «Атлетико».

Каждый из футболистов в текущем розыгрыше английского первенства сыграл по три матча.

Напомним, Рохо защищает цвета «МЮ» с 2014 года. Матич оказался на «Олд Траффорд» в 2017-м.

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