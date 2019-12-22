«Ман Юнайтед» продаст двух игроков в январе

«Манчестер Юнайтед» решил разгрузить состав избавившись от двух игроков.



По сведениям «Daily Star», в январе 2020 года клуб покинут Неманья Матич (опорный полузащитник) и Маркос Рохо (центральный защитник), в услугах которых не нуждается главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер.



Исполнительный директор «красных дьяволов» Эд Вудворд уведомил серба и аргентинца о решении руководства и посоветовал им заняться поисками новых клубов.



По слухам, в 31-летнем Матиче заинтересованы «Интер», «Милан» и «Атлетико».



Каждый из футболистов в текущем розыгрыше английского первенства сыграл по три матча.



Напомним, Рохо защищает цвета «МЮ» с 2014 года. Матич оказался на «Олд Траффорд» в 2017-м.