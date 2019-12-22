«Ювентус» выиграл борьбу за Холанда

Лидер атаки «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд продолжит карьеру в стане действующего чемпионат Италии, информирует издание «Tuttosport».



На днях СМИ сообщали, что одаренный футболист близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», который возглавляет Сульшер, ранее работавший с Эрлингом в «Мольде». Также будущее Эрлинга связывали с «Боруссией» из Дортмунда, «Ювентусом», «Миланом» и «РБ Лейпциг». В итоге, как утверждает источник, выбор 19-летнего норвежца пал на клуб из Турина.



Уже этой зимой Холанд перейдет из «Зальцбурга» в «Юве» за 30 000 000 евро.



В нынешнем сезоне нападающий демонстрирует потрясающую результативность не только в чемпионате и Кубке Австрии, но и в Лиге чемпионов. В сумме в трёх турнирах он провел 22 поединка, в которых стал автором 28 голов и 7 ассистов.