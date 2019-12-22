  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

СМИ: «Реал» продаст Иско в «Челси» и подпишет Эриксена

Дата публикации: Вчера, 23:35 | Категория: Новости футбола

СМИ: «Реал» продаст Иско в «Челси» и подпишет Эриксена

Хавбек «Реала» Иско может сменить клубную прописку во время ближайшего трансферного окна.

Согласно данным «Mirror», 27-летний футболист недоволен своим положением в команде из-за небольшого количества игровой практики и раздумывает над тем, чтобы покинуть «Сантьяго Бернабеу». В свою очередь, руководство «Челси» видит в испанце усиление для своего состава. Таким образом, уже в январе атакующий полузащитник может стать игроком лондонского клуба.

Также отмечается, что в случае продажи Иско, «королевский клуб» попытается подписать Кристиана Эриксена. Если же эта сделка не состоится, то летом датчанин станет свободным агентом, так как он уже отказался от заключения нового контракта со «шпорами».

Ориентировочная трансферная стоимость Иско — 50 000 000 евро (источник: transfermarkt.de).

Нравится
Социальные комментарии Cackle
Похожие новости:
  • «Челси» хочет купить Иско у «Реала»
    «Челси» хочет купить Иско у «Реала»
    «Челси» попытается заполучить хавбека «Реала» Иско в январе, утверждает «El Desmarque». По данным источника, в...
  • «Реал» планирует включить Иско в сделку по покупке Погба
    «Реал» планирует включить Иско в сделку по покупке Погба
    Мадридский «Реал» по-прежнему не собирается отказываться от приобретении хавбека «МЮ» Поля Погба, передает «El...
  • Иско намерен покинуть «Реал»
    Иско намерен покинуть «Реал»
    Хавбек мадридского «Реала» Иско рассчитывает на продолжение карьеры в итальянской Серии А. Как утверждает издание...
  • «Ман Юнайтед» попытается приобрести Эриксена в январе
    «Ман Юнайтед» попытается приобрести Эриксена в январе
    Этой зимой датчанин может усилить команду Сульшера. В октябре руководство «манкунианцев» хочет встретиться со своими коллегами из...
  • Тоттенхэм попытается купить Иско в январе
    Тоттенхэм попытается купить Иско в январе
    Футболист «Реала» и Фурии Рохи Иско уже в течение ближайшего трансферного окна может перебраться в Премьер-лигу Англии – на него...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2019
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close