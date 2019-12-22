СМИ: «Реал» продаст Иско в «Челси» и подпишет Эриксена
Хавбек «Реала» Иско может сменить клубную прописку во время ближайшего трансферного окна.
Согласно данным «Mirror», 27-летний футболист недоволен своим положением в команде из-за небольшого количества игровой практики и раздумывает над тем, чтобы покинуть «Сантьяго Бернабеу». В свою очередь, руководство «Челси» видит в испанце усиление для своего состава. Таким образом, уже в январе атакующий полузащитник может стать игроком лондонского клуба.
Также отмечается, что в случае продажи Иско, «королевский клуб» попытается подписать Кристиана Эриксена. Если же эта сделка не состоится, то летом датчанин станет свободным агентом, так как он уже отказался от заключения нового контракта со «шпорами».
Ориентировочная трансферная стоимость Иско — 50 000 000 евро (источник: transfermarkt.de).
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