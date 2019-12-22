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«Краснодар» готов продать Игнатьева за € 8 млн

Дата публикации: Вчера, 23:33 | Категория: Новости футбола

«Краснодар» готов продать Игнатьева за € 8 млн

ФК «Краснодар» готов к расставанию с нападающим Иваном Игнатьевым. Об этом сообщает портал «Чемпионат».

В прошлые трансферные окна 20-летним футболистом интересовались несколько клубов РПЛ, но руководство «быков» намеренно отбивало всяческие попытки увести игрока, обозначив его начальную стоимость в районе 20 000 000 евро.

Теперь же, как утверждает источник, краснодарцы открыты к переговорам по трансферу своего воспитанника, за которого они рассчитывают выручить минимум € 8 миллионов.

В этом сезоне на счету Игнатьева 19 матчей (во всех клубных турнирах), в которых он отличился 5 забитыми мячами и 1 ассистом.

Рыночная стоимость центрфорварда по версии «Transfermarkt» составляет 7,5 млн евро. </>

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