«Краснодар» готов продать Игнатьева за € 8 млн

ФК «Краснодар» готов к расставанию с нападающим Иваном Игнатьевым. Об этом сообщает портал «Чемпионат».



В прошлые трансферные окна 20-летним футболистом интересовались несколько клубов РПЛ, но руководство «быков» намеренно отбивало всяческие попытки увести игрока, обозначив его начальную стоимость в районе 20 000 000 евро.



Теперь же, как утверждает источник, краснодарцы открыты к переговорам по трансферу своего воспитанника, за которого они рассчитывают выручить минимум € 8 миллионов.



В этом сезоне на счету Игнатьева 19 матчей (во всех клубных турнирах), в которых он отличился 5 забитыми мячами и 1 ассистом.



Рыночная стоимость центрфорварда по версии «Transfermarkt» составляет 7,5 млн евро. </>