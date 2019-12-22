«Краснодар» готов продать Игнатьева за € 8 млн
Дата публикации: Вчера, 23:33 | Категория: Новости футбола
ФК «Краснодар» готов к расставанию с нападающим Иваном Игнатьевым. Об этом сообщает портал «Чемпионат».
В прошлые трансферные окна 20-летним футболистом интересовались несколько клубов РПЛ, но руководство «быков» намеренно отбивало всяческие попытки увести игрока, обозначив его начальную стоимость в районе 20 000 000 евро.
Теперь же, как утверждает источник, краснодарцы открыты к переговорам по трансферу своего воспитанника, за которого они рассчитывают выручить минимум € 8 миллионов.
В этом сезоне на счету Игнатьева 19 матчей (во всех клубных турнирах), в которых он отличился 5 забитыми мячами и 1 ассистом.
Рыночная стоимость центрфорварда по версии «Transfermarkt» составляет 7,5 млн евро. </>
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