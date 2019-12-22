Флик останется главным тренером «Баварии» до конца сезона
Руководящий состав «Баварии» решил дать возможность Хансу-Дитеру Флику поработать с командой до конца нынешнего сезона. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщила пресс-служба немецкого клуба.
При этом, председатель правления «красных» Карл-Хайнц Руммениге отметил, что в случае успеха, Флик сможет рассчитывать на дальнейшее сотрудничество с их клубом.
Ранее в немецкой прессе появилась информация о том, что в «Баварии» довольны работой 54-летнего специалиста, в связи с чем, поиски нового главного тренера были приостановлены.
Напомним, Ханс-Дитер принял «баварцев» в статусе и.о. главного тренера после того, как 4 ноября был отправлен в отставку Нико Ковач.
После 17-ти туров чемпионата Германии мюнхенцы с 33 очками в активе расположились на 3 строчке турнирной таблицы. У лидера соревнований «РБ Лейпциг» 37 баллов.
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