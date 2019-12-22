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Преемник Нойера летом перейдет в «Баварию»

Дата публикации: Вчера, 23:44 | Категория: Новости футбола

Преемник Нойера летом перейдет в «Баварию»

Мюнхенский гранд договорился о пятилетнем трудовом договоре с вратарем, который в будущем заменит Мануэля Нойера.

Как сообщает издание «Bild», «Бавария» согласовала контракт с капитаном «Шальке» Александером Нюбелем. По окончании текущего сезона он покинет «горняков» в связи с истечение контракта и присоединится к действующему чемпиону Германии.

Ожидается, что после того, как в 2023 году Нойер повесит перчатки на гвоздь, Нюбель станет основным голкипером «Баварии». Пока же ему придется довольствоваться ролью запасного, но не исключен вариант, что Александер сумеет выиграть борьбу у более возрастного оппонента гораздо раньше, чем тот завершит карьеру.

Напомним, в 2015 году «Шальке» приобрёл Нюбеля у «Падеборна» за 600 000 евро.

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