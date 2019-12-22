Преемник Нойера летом перейдет в «Баварию»
Дата публикации: Вчера, 23:44 | Категория: Новости футбола
Мюнхенский гранд договорился о пятилетнем трудовом договоре с вратарем, который в будущем заменит Мануэля Нойера.
Как сообщает издание «Bild», «Бавария» согласовала контракт с капитаном «Шальке» Александером Нюбелем. По окончании текущего сезона он покинет «горняков» в связи с истечение контракта и присоединится к действующему чемпиону Германии.
Ожидается, что после того, как в 2023 году Нойер повесит перчатки на гвоздь, Нюбель станет основным голкипером «Баварии». Пока же ему придется довольствоваться ролью запасного, но не исключен вариант, что Александер сумеет выиграть борьбу у более возрастного оппонента гораздо раньше, чем тот завершит карьеру.
Напомним, в 2015 году «Шальке» приобрёл Нюбеля у «Падеборна» за 600 000 евро.
Похожие новости:
Эмерсон понадобился действующему чемпиону Италии
Защитник «Челси» Эмерсон Палмери вошёл в список приоритетных трансферных целей «Ювентуса». Как сообщает издание...
Защитник «Челси» Эмерсон Палмери вошёл в список приоритетных трансферных целей «Ювентуса». Как сообщает издание...
«РБ Лейпциг» и «Шальке» нужен лидер «Вердера»
Хавбек «Вердера» Милот Рашица привлек внимание двух других клубов Бундеслиги. Как стало известно «Sport Bild», в январе...
Хавбек «Вердера» Милот Рашица привлек внимание двух других клубов Бундеслиги. Как стало известно «Sport Bild», в январе...
Вратарь «Шальке» Нюбель может бесплатно перейти в «Баварию»
Голкипер и по совместительству капитан «Шальке» Александр Нюбель скорее всего сменит клубную прописку по окончании сезона 2019/20. Об...
Голкипер и по совместительству капитан «Шальке» Александр Нюбель скорее всего сменит клубную прописку по окончании сезона 2019/20. Об...
Нойер завершит карьеру в сборной Германии после Евро-2020
Первый номер «Баварии» Мюнхен и сборной Германии Мануэль Нойер уже совсем скоро может завершить выступления в составе национальной...
Первый номер «Баварии» Мюнхен и сборной Германии Мануэль Нойер уже совсем скоро может завершить выступления в составе национальной...
Кирхофф покинет Баварию
Мюнхенский гранд подтвердил, что Ян Кирхофф ищет новое место работы. 25-летний немецкий защитник остался вне заявки «Баварии» на...
Мюнхенский гранд подтвердил, что Ян Кирхофф ищет новое место работы. 25-летний немецкий защитник остался вне заявки «Баварии» на...