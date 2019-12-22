Харт может продолжить карьеру в «Интер Майами»

Следующим клубом Джо Харта может стать американский «Интер Майами», который начнет свой путь в МЛС с 29 февраля в рамках розыгрыша сезона 2020.



По информации «The Sun», в приглашении 32-летнего голкипера «Бёрнли» заинтересован лично владелец Дэвид Бекхэм. Бывший хавбек сборной Англии уже обсуждал этот вопрос с Джо. Теперь Бекс намерен договориться о переходе футболиста с руководством «бордовых».



В последние годы карьера Харта пошла на спад. В «Бёрнли» он проигрывает конкуренцию Нику Поулу и поэтому готов к переезду в «Майами», там опытный вратарь будет первым номером.



Напомним, с 2006 по 2018 год права на англичанина принадлежали «Манчестер Сити».



В этом сезоне Харт принял участие только в одном матче своей команды. </>