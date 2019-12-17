  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

«Монако» уволит Жардима в случае поражения от «Лилля»

Дата публикации: Вчера, 22:34 | Категория: Новости футбола

«Монако» уволит Жардима в случае поражения от «Лилля»

Футбольный клуб «Монако» в составе которого выступает полузащитник национальной сборной России Александр Головин может лишиться главного тренера, об этом сообщает «Monaco-Martin».

Руководство «монегасков» недовольно последними результатами команды под предводительством Леонарду Жардима и готово отправить 48-летнего специалиста в отставку, если в следующем туре чемпионата Франции его подопечные проиграют «Лиллю».

Также отмечается, что после матча между этими же соперниками в рамках 1/8 финала Кубка французской лиги, состоявшегося 17 декабря, болельщики «Монако» скандировали кричалки в адрес Жардима и призывали его уйти с занимаемой должности.

Поединок 19-го тура пройдет на стадионе «Луи II» через два дня.

Нравится
Социальные комментарии Cackle
Похожие новости:
  • «ПСЖ» интересуется Головиным
    «ПСЖ» интересуется Головиным
    Полузащитник ФК «Монако» и национальной сборной России Александр Головин находится под пристальным наблюдением главного клуба Франции...
  • Источник: Жардим будет уволен в случае поражения «Монако» «Реймсу»
    Источник: Жардим будет уволен в случае поражения «Монако» «Реймсу»
    Наставник «Монако» Леонарду Жардим рискует быть уволенным в случае очередного поражения, сообщает «beIN Sports». По данным...
  • Аллегри отказал «Монако»
    Аллегри отказал «Монако»
    Экс-наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, на данный момент находящийся без работы, отказался от поступившего ему предложения...
  • «Спортинг» отправил в отставку главного тренера
    «Спортинг» отправил в отставку главного тренера
    Руководство лиссабонского «Спортинга» отправило в отставку главного тренера команды Марселя Кайзера. Временно руководить штабом и...
  • Интер: на прицеле Фабиньо и Семедо
    Интер: на прицеле Фабиньо и Семедо
    В летнее межсезонье состав «Интера» может пополнится двумя защитниками, сообщает «TuttoMercatoWeb». По данным...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2019
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close