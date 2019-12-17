«Монако» уволит Жардима в случае поражения от «Лилля»

Футбольный клуб «Монако» в составе которого выступает полузащитник национальной сборной России Александр Головин может лишиться главного тренера, об этом сообщает «Monaco-Martin».



Руководство «монегасков» недовольно последними результатами команды под предводительством Леонарду Жардима и готово отправить 48-летнего специалиста в отставку, если в следующем туре чемпионата Франции его подопечные проиграют «Лиллю».



Также отмечается, что после матча между этими же соперниками в рамках 1/8 финала Кубка французской лиги, состоявшегося 17 декабря, болельщики «Монако» скандировали кричалки в адрес Жардима и призывали его уйти с занимаемой должности.



Поединок 19-го тура пройдет на стадионе «Луи II» через два дня.