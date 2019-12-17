«Тоттенхэм» выделит средства Моуриньо на трансферы

Руководство «шпор» готово удовлетворить просьбу наставника команды.



Ранее португальский специалист заявил, что для того, чтобы «Тоттенхэм» мог конкурировать с другими большими клубами не только в АПЛ, но и в Лиге чемпионов, ему потребуется усилить состав.



По информации «Daily Mail», слова коуча не остались без внимания со стороны его боссов и уже в январе он получит необходимую сумму. В первую очередь Жозе хочет подписать правого защитника. В списке потенциальных новичков находятся Максимилиан Ааронс («Норвич Сити») и Натан Фергюсон («Вест Бромвич Альбион»).



Остальные покупки будут осуществляться во время летнего трансферного окна, так как именно в межсезонье команду скорее всего покинут Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген и Кристиан Эриксен.