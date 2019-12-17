  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

«Тоттенхэм» выделит средства Моуриньо на трансферы

Дата публикации: Вчера, 22:32 | Категория: Новости футбола

«Тоттенхэм» выделит средства Моуриньо на трансферы

Руководство «шпор» готово удовлетворить просьбу наставника команды.

Ранее португальский специалист заявил, что для того, чтобы «Тоттенхэм» мог конкурировать с другими большими клубами не только в АПЛ, но и в Лиге чемпионов, ему потребуется усилить состав.

По информации «Daily Mail», слова коуча не остались без внимания со стороны его боссов и уже в январе он получит необходимую сумму. В первую очередь Жозе хочет подписать правого защитника. В списке потенциальных новичков находятся Максимилиан Ааронс («Норвич Сити») и Натан Фергюсон («Вест Бромвич Альбион»).

Остальные покупки будут осуществляться во время летнего трансферного окна, так как именно в межсезонье команду скорее всего покинут Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген и Кристиан Эриксен.

Нравится
Социальные комментарии Cackle
Похожие новости:
  • Моуриньо хочет заполучить Джеко в «Тоттенхэм»
    Моуриньо хочет заполучить Джеко в «Тоттенхэм»
    Услуги многоопытного боснийского центрфорварда Эдина Джеко понадобились Жозе Моуриньо, который недавно возглавил «Тоттенхэм Хотспур». Об...
  • Источник: Бэйл не хочет обратно в «Тоттенхэм»
    Источник: Бэйл не хочет обратно в «Тоттенхэм»
    Нападающий «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл не рассматривает вариант с возвращением в «Тоттенхэм Хотспур» за который он...
  • Источник: «Тоттенхэм» контактирует с Моуриньо
    Источник: «Тоттенхэм» контактирует с Моуриньо
    В лондонском «Тоттенхэм Хотспур» уже в скором времени может произойти перестановка на тренерском мостике. По данным...
  • «Ман Юнайтед» попытается приобрести Эриксена в январе
    «Ман Юнайтед» попытается приобрести Эриксена в январе
    Этой зимой датчанин может усилить команду Сульшера. В октябре руководство «манкунианцев» хочет встретиться со своими коллегами из...
  • «Ювентус» будет следить за ситуацией с Эриксеном и Алдервейрелдом
    «Ювентус» будет следить за ситуацией с Эриксеном и Алдервейрелдом
    Туринский «Ювентус» продолжает искать возможное усиление среди футболистов, контракты которых истекают летом 2020 года. Ранее мы уже...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2019
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close