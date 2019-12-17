«Милан» может завершить аренду Ребича
Дата публикации: Вчера, 22:29 | Категория: Новости футбола
Нападающий Анте Ребич может вернуться во Франкфурт раньше намеченного срока.
Прошедшим летом хорватский футболист отправился в аренду в «Милан». Срок соглашения рассчитан на два года, однако руководство «россонери» хочет вернуть его обратно в клуб немецкой Бундеслиги уже в январе 2020-го года.
Как утверждает «La Gazzetta dello Sport», 26-летний форвард совсем не впечатлил главного тренера Стефано Пиоли, в связи с чем, рассматривается вопрос о досрочном прекращении аренды.
По некоторым данным, «Милан» все еще надеется заполучить Златана Ибрагимовича, который вскоре пополнит ряды свободных агентов.
В текущем сезоне Ребич был задействован в семи матчах Серии А. В них он не сумел отличиться результативными действиями.
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