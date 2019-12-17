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Слуцкий возглавил «Рубин»

Дата публикации: Вчера, 22:28 | Категория: Новости футбола

Слуцкий возглавил «Рубин»

Леонид Слуцкий вернулся в российский чемпионат.

Сегодня, 19 декабря, 48-летний специалист возглавил «Рубин». Между сторонами было заключено 5-летнее соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Также известно, что помощниками Леонида Викторовича будут Кузьмин, Козко и Хавьер Нойя — ранее, все входили в штаб Романа Шаронова.

Последним местом работы Слуцкого был «Витесс», которым он руководил с лета 2018 года. До этого менеджер возглавлял «Халл Сити», ПФК ЦСКА, «Крылья Советов», ФК «Москва» и сборную России.

На зимний перерыв после 19 туров «Рубин» ушел на 13-й позиции с 19 очками в активе.

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