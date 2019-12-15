Лэмпард просит руководство «Челси» приобрести вратаря

Наставник «Челси» Френк Лэмпард обратился к своему руководству с просьбой приобрести ему нового голкипера, сообщает «Bleacher Report».



По мнению 41-летнего специалиста, неуверенная игра первого номера «аристократов» Кепы Аррисабалаги не позволяет его команде вести борьбу за более высокие позиции в Премьер-лиге.



Напомним, трансфер испанца в лондонский клуб стал рекордным для вратарей. Два года назад за него заплатили 80 000 000 евро.



В 17 поединках в рамках чемпионата Англии 25-летний страж ворот пропустил 25 мячей. При этом, стоит отметить, что у Кепы было достаточно много ошибок не только в АПЛ, но и в играх Лиги чемпионов.



Ранее сообщалось, что летом 2020-го «Челси» вероятнее всего завершит сотрудничество с 38-летним вратарем Вилли Кабальеро.