Лэмпард просит руководство «Челси» приобрести вратаря
Наставник «Челси» Френк Лэмпард обратился к своему руководству с просьбой приобрести ему нового голкипера, сообщает «Bleacher Report».
По мнению 41-летнего специалиста, неуверенная игра первого номера «аристократов» Кепы Аррисабалаги не позволяет его команде вести борьбу за более высокие позиции в Премьер-лиге.
Напомним, трансфер испанца в лондонский клуб стал рекордным для вратарей. Два года назад за него заплатили 80 000 000 евро.
В 17 поединках в рамках чемпионата Англии 25-летний страж ворот пропустил 25 мячей. При этом, стоит отметить, что у Кепы было достаточно много ошибок не только в АПЛ, но и в играх Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что летом 2020-го «Челси» вероятнее всего завершит сотрудничество с 38-летним вратарем Вилли Кабальеро.
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