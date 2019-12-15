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Лэмпард просит руководство «Челси» приобрести вратаря

Дата публикации: Вчера, 23:18 | Категория: Новости футбола

Лэмпард просит руководство «Челси» приобрести вратаря

Наставник «Челси» Френк Лэмпард обратился к своему руководству с просьбой приобрести ему нового голкипера, сообщает «Bleacher Report».

По мнению 41-летнего специалиста, неуверенная игра первого номера «аристократов» Кепы Аррисабалаги не позволяет его команде вести борьбу за более высокие позиции в Премьер-лиге.

Напомним, трансфер испанца в лондонский клуб стал рекордным для вратарей. Два года назад за него заплатили 80 000 000 евро.

В 17 поединках в рамках чемпионата Англии 25-летний страж ворот пропустил 25 мячей. При этом, стоит отметить, что у Кепы было достаточно много ошибок не только в АПЛ, но и в играх Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что летом 2020-го «Челси» вероятнее всего завершит сотрудничество с 38-летним вратарем Вилли Кабальеро.

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