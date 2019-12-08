«Челси» готов потратить 47 млн евро, чтобы вернуть Аке

Лондонский клуб намерен предпринять попытку по возвращению в команду своего бывшего игрока.



По сообщения «The Telegraph», в январе 2020 года «синие» планируют укрепить линию защиты.



Главный тренер лондонцев Френк Лэмпард попросил руководство подписать ему защитника Натана Аке, который в 2017 году был продан из «Челси» в «Борнмут» за 22 800 000 евро с правом первоочередного выкупа. Теперь же им придется выложить за голландца € 47 млн.



В нынешнем сезоне 24-летний центрбек выходил на поле в 16 матчах английской Премьер-лиги, в них он сумел отличиться голом и результативной передачей. Его действующий контракт с «вишнями» истекает летом 2022 года.