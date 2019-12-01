«Ювентус» предложил Дибале улучшенный контракт

«Бьянконери» намерены удержать в своем составе нападающего Пауло Дибалу.



Сегодня, 4 декабря, журналист издания «La Gazzetta dello Sport» Николо Скира посредством своего аккаунта в «Твиттере» сообщил, что туринский клуб обратился к футболисту с предложением заключить новый долгосрочный контракт, который будет рассчитан до конца сезона 2023/24. Действующее соглашение 26-летнего игрока в силе до лета 2022 года.



Также известно, что новый трудовой договор предусматривает повышение заработной платы.



Ориентировочная стоимость футболиста сборной Аргентины по данным сайта transfermarkt.de составляет 75 000 000 евро.



В этом сезоне Дибала был задействован Сарри в 17 матчах «Ювентуса» во всех турнирах. В них он отличился 7 голами и 4 ассистами.