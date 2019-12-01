«Ювентус» предложил Дибале улучшенный контракт
Дата публикации: Сегодня, 21:17 | Категория: Новости футбола
«Бьянконери» намерены удержать в своем составе нападающего Пауло Дибалу.
Сегодня, 4 декабря, журналист издания «La Gazzetta dello Sport» Николо Скира посредством своего аккаунта в «Твиттере» сообщил, что туринский клуб обратился к футболисту с предложением заключить новый долгосрочный контракт, который будет рассчитан до конца сезона 2023/24. Действующее соглашение 26-летнего игрока в силе до лета 2022 года.
Также известно, что новый трудовой договор предусматривает повышение заработной платы.
Ориентировочная стоимость футболиста сборной Аргентины по данным сайта transfermarkt.de составляет 75 000 000 евро.
В этом сезоне Дибала был задействован Сарри в 17 матчах «Ювентуса» во всех турнирах. В них он отличился 7 голами и 4 ассистами.
Похожие новости:
«Тоттенхэм» предложил Эриксену контракт с зарплатой € 7,5 млн
«Тоттенхэм Хотспур» пытается сохранить одного из своих ключевых игроков. Речь о Кристиане Эриксоне, который после завершения текущего...
«Тоттенхэм Хотспур» пытается сохранить одного из своих ключевых игроков. Речь о Кристиане Эриксоне, который после завершения текущего...
«Арсенал» предлагает Ляказетту новый контракт и € 12,6 млн в год
Лондонский «Арсенал» хочет продлить сотрудничество с Александром Ляказеттом, передает «La Gazzetta dello Sport». ...
Лондонский «Арсенал» хочет продлить сотрудничество с Александром Ляказеттом, передает «La Gazzetta dello Sport». ...
«Лацио» намерен продлить контракт с Луисом Альберто
«Небесно-голубые» хотят удержать одного из ключевых игроков в рядах своей команды. В ближайшее время атакующему полузащитнику Луису...
«Небесно-голубые» хотят удержать одного из ключевых игроков в рядах своей команды. В ближайшее время атакующему полузащитнику Луису...
Реал предложил Иско новый контракт
Учитывая нарастающие слухи об интересе к Иско Аларкону «Барселоны», Сливочные намерены предложить своему футболисту новый трудовой...
Учитывая нарастающие слухи об интересе к Иско Аларкону «Барселоны», Сливочные намерены предложить своему футболисту новый трудовой...
МЮ предложил Ювентусу за Дибалу 50 млн фунтов
Управляющий тренерского штаба «МЮ» Ж. Моуриньо рассматривает возможность покупки нападающего итальянского «Ювентуса»,...
Управляющий тренерского штаба «МЮ» Ж. Моуриньо рассматривает возможность покупки нападающего итальянского «Ювентуса»,...