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«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере Лаутаро Мартинеса

Дата публикации: Сегодня, 21:15 | Категория: Новости футбола

«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере Лаутаро Мартинеса

Действующий чемпион Англии хочет опередить «Барселону» в гонке за аргентинского нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, информирует «Football Italia».

Сообщается, что сделку по переходу 22-летнего бомбардира не удастся осуществить ранее, чем летом 2020 года.

Дело в том, что в контракте футболиста прописаны определенные правила относительно его будущей продажи. Он может быть выкуплен за фиксированную сумму — 111 000 000 евро, при условии, что его будущий клуб находится за пределами Италии, а также, только во время летнего трансферного окна.

Источник отметил, что «чёрно-синие» ведут переговоры с агентом Мартинеса, в надежде подписать с игроком новое соглашение, тем самым увеличив и без того немалую сумму отступных.

По ходу текущей кампании во всех клубных турнирах форвард сумел отличиться 13 забитыми мячами и 3 голевыми передачами в 19 встречах.

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