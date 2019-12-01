«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере Лаутаро Мартинеса

Действующий чемпион Англии хочет опередить «Барселону» в гонке за аргентинского нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, информирует «Football Italia».



Сообщается, что сделку по переходу 22-летнего бомбардира не удастся осуществить ранее, чем летом 2020 года.



Дело в том, что в контракте футболиста прописаны определенные правила относительно его будущей продажи. Он может быть выкуплен за фиксированную сумму — 111 000 000 евро, при условии, что его будущий клуб находится за пределами Италии, а также, только во время летнего трансферного окна.



Источник отметил, что «чёрно-синие» ведут переговоры с агентом Мартинеса, в надежде подписать с игроком новое соглашение, тем самым увеличив и без того немалую сумму отступных.



По ходу текущей кампании во всех клубных турнирах форвард сумел отличиться 13 забитыми мячами и 3 голевыми передачами в 19 встречах.