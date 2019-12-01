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«Фламенго» может заплатить 30 млн евро за форварда «Атлетико»

Дата публикации: Сегодня, 22:13 | Категория: Новости футбола

«Фламенго» может заплатить 30 млн евро за форварда «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в бразильской Серии А. В услугах 31-летнего бомбардира «матрасников» заинтересован «Фламенго».

Так, по данным издания «Marca», представитель чемпионата Бразилии намерен предпринять попытку заполучить Диего в период зимнего трансферного окна. Руководство «Фламенго» готово выделить на эту сделку порядка 30 000 000 евро. Также отмечается, что убедить форварда попытаются Филипе Луис и Диего, которые в своё время играли за «Атлетико».

В ноябре Коста перенес операцию по удалению грыжи межпозвоночного диска. Ожидается, что вернуться к тренировкам он сможет не ранее февраля.

Напомним, в январе 2018-го испанец перешел из «Челси» в «Атлетико». Сумма компенсации составила € 66 млн.

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