«Фламенго» может заплатить 30 млн евро за форварда «Атлетико»
Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в бразильской Серии А. В услугах 31-летнего бомбардира «матрасников» заинтересован «Фламенго».
Так, по данным издания «Marca», представитель чемпионата Бразилии намерен предпринять попытку заполучить Диего в период зимнего трансферного окна. Руководство «Фламенго» готово выделить на эту сделку порядка 30 000 000 евро. Также отмечается, что убедить форварда попытаются Филипе Луис и Диего, которые в своё время играли за «Атлетико».
В ноябре Коста перенес операцию по удалению грыжи межпозвоночного диска. Ожидается, что вернуться к тренировкам он сможет не ранее февраля.
Напомним, в январе 2018-го испанец перешел из «Челси» в «Атлетико». Сумма компенсации составила € 66 млн.
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