«Фламенго» может заплатить 30 млн евро за форварда «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в бразильской Серии А. В услугах 31-летнего бомбардира «матрасников» заинтересован «Фламенго».



Так, по данным издания «Marca», представитель чемпионата Бразилии намерен предпринять попытку заполучить Диего в период зимнего трансферного окна. Руководство «Фламенго» готово выделить на эту сделку порядка 30 000 000 евро. Также отмечается, что убедить форварда попытаются Филипе Луис и Диего, которые в своё время играли за «Атлетико».



В ноябре Коста перенес операцию по удалению грыжи межпозвоночного диска. Ожидается, что вернуться к тренировкам он сможет не ранее февраля.



Напомним, в январе 2018-го испанец перешел из «Челси» в «Атлетико». Сумма компенсации составила € 66 млн.