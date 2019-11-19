Почеттино может стать главным тренером «Баварии» по окончании сезона
Дата публикации: Вчера, 23:42 | Категория: Новости футбола
Бывший главный тренер «Тоттехэма» Маурисио Почеттино может трудоустроиться в немецкой Бундеслиге, сообщает sport1.de.
Аргентинский специалист угодил на карандаш к боссам мюнхенской «Баварии», которые ведут поиски кандидата на вакантную должность наставника для своего клуба.
Источник утверждает, что накануне спортивный директор немецкого гранда Хасан Салихамиджич созванивался с 47-летний коучем, чтобы уточнить его планы на ближайшее будущее. Почеттино готов принять вызов, но только после завершения нынешнего розыгрыша чемпионата Германии, а пока он хочет взять пауза на отдых.
Напомним, 19 ноября, «шпоры» объявили об отставке аргентинца, который руководил командой с 2014/15. Его приемником в Лондоне стал португалец Жозе Моуриньо.
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