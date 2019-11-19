«МЮ» следит за Дзаньоло и Тонали

«Красные дьяволы» присматриваются к 2 потенциальным новичкам — оба футболиста вызываются в сборную Италии.



По информации газеты «Il Messaggero», английский клуб заинтересован в услугах Николо Дзаньоло (атакующий полузащитник) и Сандро Тонали (опорный полузащитник). Оба молодых футболиста выступают в чемпионате Италии, за «Рому» и «Брешию» соответственно.



Сообщается, что на крайней встрече «скуадры адзурры» с Арменией на трибунах «Стадио Ренцо Барбера» присутствовали «разведчики» с Туманного Альбиона, которые как оказалось находятся в подчинении «МЮ», а просматривали они пару вышеупомянутых хавбеков.



В том матче и Дзаньоло стал автором дубля и результативной передачи.