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«МЮ» следит за Дзаньоло и Тонали

Дата публикации: Вчера, 23:40 | Категория: Новости футбола

«МЮ» следит за Дзаньоло и Тонали

«Красные дьяволы» присматриваются к 2 потенциальным новичкам — оба футболиста вызываются в сборную Италии.

По информации газеты «Il Messaggero», английский клуб заинтересован в услугах Николо Дзаньоло (атакующий полузащитник) и Сандро Тонали (опорный полузащитник). Оба молодых футболиста выступают в чемпионате Италии, за «Рому» и «Брешию» соответственно.

Сообщается, что на крайней встрече «скуадры адзурры» с Арменией на трибунах «Стадио Ренцо Барбера» присутствовали «разведчики» с Туманного Альбиона, которые как оказалось находятся в подчинении «МЮ», а просматривали они пару вышеупомянутых хавбеков.

В том матче и Дзаньоло стал автором дубля и результативной передачи.

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