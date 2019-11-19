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Подольский зимой хочет переехать в Польшу

Дата публикации: Вчера, 23:38 | Категория: Новости футбола

Подольский зимой хочет переехать в Польшу

Бывший нападающий сборной Германии Лукаш Подольский мечтает о завершении профессиональной карьеры на исторической родине.

Следующим и вероятно последним клубом 34-летнего футболиста может стать «Гурник Забже». Агент футболиста уже инициировал переговорный процесс с поляками. Стороны могут заключить полуторалетний контракт. Об этом отрапортовало издание «Przeglad Sportowy».

С 2017 года и по сей день Лукаш защищает цвета японского «Виссел Кобе». Его соглашение с «бордовыми» истекает уже 31 января 2020 года.

Отметим, в разные периоды своей карьеры Подольский был частью таких клубов, как «Кёльн», мюнхенская «Бавария», лондонский «Арсенал», миланский «Интер» и стамбульский «Галатасарай».

В футболке «бундестим» он провел 130 поединков (49 голов / 31 ассист).

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