Подольский зимой хочет переехать в Польшу

Бывший нападающий сборной Германии Лукаш Подольский мечтает о завершении профессиональной карьеры на исторической родине.



Следующим и вероятно последним клубом 34-летнего футболиста может стать «Гурник Забже». Агент футболиста уже инициировал переговорный процесс с поляками. Стороны могут заключить полуторалетний контракт. Об этом отрапортовало издание «Przeglad Sportowy».



С 2017 года и по сей день Лукаш защищает цвета японского «Виссел Кобе». Его соглашение с «бордовыми» истекает уже 31 января 2020 года.



Отметим, в разные периоды своей карьеры Подольский был частью таких клубов, как «Кёльн», мюнхенская «Бавария», лондонский «Арсенал», миланский «Интер» и стамбульский «Галатасарай».



В футболке «бундестим» он провел 130 поединков (49 голов / 31 ассист).