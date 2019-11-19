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Гётце намерен покинуть «Боруссию» Д

Дата публикации: Вчера, 23:36 | Категория: Новости футбола

Гётце намерен покинуть «Боруссию» Д

Хавбек «шмелей» недоволен тем, как складывается для него текущий сезон и даже размышляет над уходом, передает «Bild».

Согласно информации источника, Марио Гётце устал бороться за место в составе «Боруссии», в связи с чем готов рассмотреть вариант с переходом в другой клуб в январе.

Кроме того, летом немец и вовсе может стать свободным агентом в связи с истечением контракта. Как известно, управленцы дортмундцев хотят продлить полузащитника, но сам Марио от такой идеи не в восторге.

В этом розыгрыше Бундеслиги на счету 27-летнего Гётце семь выходов на поле (два гола), при этом всего 90 сыгранных минут.

Текущая трансферная стоимость футболиста составляет 22 000 000 евро.

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