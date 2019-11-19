Гётце намерен покинуть «Боруссию» Д

Хавбек «шмелей» недоволен тем, как складывается для него текущий сезон и даже размышляет над уходом, передает «Bild».



Согласно информации источника, Марио Гётце устал бороться за место в составе «Боруссии», в связи с чем готов рассмотреть вариант с переходом в другой клуб в январе.



Кроме того, летом немец и вовсе может стать свободным агентом в связи с истечением контракта. Как известно, управленцы дортмундцев хотят продлить полузащитника, но сам Марио от такой идеи не в восторге.



В этом розыгрыше Бундеслиги на счету 27-летнего Гётце семь выходов на поле (два гола), при этом всего 90 сыгранных минут.



Текущая трансферная стоимость футболиста составляет 22 000 000 евро.