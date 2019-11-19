«Сочи» близок к договорённости с Бердыевым
Дата публикации: Вчера, 23:34 | Категория: Новости футбола
ФК «Сочи» заинтересован в сотрудничестве с Курбаном Бердыевым, информирует championat.com.
По данным портала, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. Если они завершатся успешно, то уже в декабре экс-тренер «Рубина» и «Ростова» сможет приступить к своим должностным обязанностям.
Напомним, сегодня, 20 ноября, в сочинском клубе состоялось увольнение Александра Точилина, который находился на данном посту с 2018 года. В минувшем сезоне именно под его руководством коллектив выступавший на тот момент в ФНЛ, сумел финишировать на 2 месте и получил право на выступления в РПЛ.
Правда дела в элите у «Сочи» не заладились. После 16 команда пребывает на дне турнирной таблицы с 13 очками.
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