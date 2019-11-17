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«Манчестер Сити» будет бороться за хавбека «Интера»

Дата публикации: Вчера, 22:36 | Категория: Новости футбола

«Манчестер Сити» будет бороться за хавбека «Интера»

Хавбек «Интернационале» Стефано Сенси стал целью очередного гранда европейского футбола. Как известно, пока правами на игрока владеет «Сассуоло», однако ранее «нерадзурри» уже сообщили о намерении активировать предусмотренную в его договоре аренды опцию выкупа.

Вслед за «Барселоной» 24-летний игрок понадобился действующему победителю чемпионата Англии — «Манчестер Сити». Источником данной информации является издание «Calciomercato».

По его словам, английский клуб, долгое время наблюдавший за прогрессом Стефано, решил побороться за полузащитника с «сине-гранатовыми». Отмечается, что инициатива покупки итальянского футболиста исходит от наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы, который видит в нем качественное усиление для своей команды.

По оценке портала «Transfermarkt», ориентировочная трансферная стоимость Сенси равна 30 000 000 евро.

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