«Манчестер Сити» будет бороться за хавбека «Интера»
Хавбек «Интернационале» Стефано Сенси стал целью очередного гранда европейского футбола. Как известно, пока правами на игрока владеет «Сассуоло», однако ранее «нерадзурри» уже сообщили о намерении активировать предусмотренную в его договоре аренды опцию выкупа.
Вслед за «Барселоной» 24-летний игрок понадобился действующему победителю чемпионата Англии — «Манчестер Сити». Источником данной информации является издание «Calciomercato».
По его словам, английский клуб, долгое время наблюдавший за прогрессом Стефано, решил побороться за полузащитника с «сине-гранатовыми». Отмечается, что инициатива покупки итальянского футболиста исходит от наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы, который видит в нем качественное усиление для своей команды.
По оценке портала «Transfermarkt», ориентировочная трансферная стоимость Сенси равна 30 000 000 евро.
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