«Ростов» готов продать Чистякова за 4,5 млн евро

Центральный защитник ФК «Ростов» Дмитрий Чистяков может перейти в другой российский клуб в зимнее трансферное окно, информирует «ФАН».



Сообщается, что «жёлто-синие» открыты к предложениям по футболисту, хотя еще совсем недавно были категорически против продажи своих игроков как минимум до конца нынешнего сезона. Клуб готов к расставанию с Чистяковым за 4 500 000 евро.



Минувшим летом подписать 25-летнего игрока обороны пытался действующий чемпион России — «Зенит», поэтому не исключено, что зимой Дмитрий окажется именно в его рядах.



Напомним, 7 июня «Ростов» объявил трансфере защитника из «Тамбова». Сумма сделки — 125 000 евро. По ходу этого сезона Чистяков отыграл за «Ростов» в 16 матчах.