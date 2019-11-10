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«Ростов» готов продать Чистякова за 4,5 млн евро

Дата публикации: Вчера, 23:42 | Категория: Новости футбола

«Ростов» готов продать Чистякова за 4,5 млн евро

Центральный защитник ФК «Ростов» Дмитрий Чистяков может перейти в другой российский клуб в зимнее трансферное окно, информирует «ФАН».

Сообщается, что «жёлто-синие» открыты к предложениям по футболисту, хотя еще совсем недавно были категорически против продажи своих игроков как минимум до конца нынешнего сезона. Клуб готов к расставанию с Чистяковым за 4 500 000 евро.

Минувшим летом подписать 25-летнего игрока обороны пытался действующий чемпион России — «Зенит», поэтому не исключено, что зимой Дмитрий окажется именно в его рядах.

Напомним, 7 июня «Ростов» объявил трансфере защитника из «Тамбова». Сумма сделки — 125 000 евро. По ходу этого сезона Чистяков отыграл за «Ростов» в 16 матчах.

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