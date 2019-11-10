Почеттино может быть уволен из «Тоттенхэма» после матча с «Вест Хэмом»
Дата публикации: Вчера, 23:40 | Категория: Новости футбола
Рулевой «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино находится на грани увольнения. В качестве источника данной информации выступил британский таблоид «The Telegraph».
По его сведениям, боссы «шпор» практически не верят в то, что аргентинский специалист еще способен спасти провальный сезон. Ближайший матч «Тоттенхэма» с «Вест Хэм Юнайтед» станет для Почеттино определяющим. Если его команда проиграет дерби — он будет уволен.
Ранее сообщалось, что отставка главного тренера обойдется лондонцам в 14 000 000 евро.
Безвыигрышная серия «Тоттенхэм» в АПЛ насчитывает уже пять матчей, а его отстование он зоны Лиги чемпионов составляет 11 баллов.
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