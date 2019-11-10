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СМИ: Семин рассчитывает на приобретение Комличенко

Дата публикации: Вчера, 23:37 | Категория: Новости футбола

СМИ: Семин рассчитывает на приобретение Комличенко

Российский нападающий Николай Комличено на данном этапе карьеры являющийся представителем чешского футбольного клуба «Млада Болеслав», может оказаться в рядах «Локомотива» (Москва).

Издание «Бизнес Online» утверждает, что на покупке 24-летнего голеадора настаивает главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин.

Отметим, прошедшим летом на Комличенко претендовал другой столичный клуб — ЦСКА. За день до финиша трансферного окна ленты новостных изданий пестрили сообщениями о скором переходе Николая в «армейский» клуб. Однако, как позже рассказал гендиректор «красно-синих» Роман Бабаев, им так и не удалось достичь компромисса. ЦСКА рассчитывал на аренду с правом последующего выкупа, «Млада» же настаивала только на полноценном трансфере.

За команду из Чехии воспитанник «Краснодара» выступает с лета 2017 года — сначала на правах сезонной аренды, а затем уже в качестве полноправного игрока. За эту сделку «быки» получили всего 400 000 евро. Сейчас ориентировочная стоимость Комличенко составляет € 3,7 млн (источник: transfermarkt.de).

В текущем розыгрыше чемпионата Чехии на счету Николая, который к слову с недавнего времени является игроком сборной России, 17 матчей (12 голов / 5 ассистов) во всех клубных турнирах.

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