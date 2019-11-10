Головин может пропустить матч с Бельгией
Хавбек «Монако» Александр Головин рискует пропустить ближайший матч с участием своей национальной сборной. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщил портал «Чемпионат».
По информации источника, хавбек не принимал участия в тренировочном занятии, так как его беспокоят болевые ощущения в паховой области. При чем отмечается, что эта проблема появилась не сегодня. Уже в минувшем туре чемпионата Франции 23-летний футболист играл на уколах.
Решение об участии Головина в поединке против сборной Бельгии будет приниматься тренерским штабом в зависимости от его дальнейшего состояния.
Напомним, 16 ноября (суббота) сборная России сыграет с Бельгией. Этот поединок пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало матча в 20:00 (время московское).
Стоит отметить, что обе сборные уже обеспечили себе выход в финальную стадию Евро-2020. Лидируют в группе «I» с 24 баллами «красные дьяволы». У «наших парней» — 21 очко (2 место).
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