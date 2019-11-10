«Манчестер Юнайтед» попытается вернуть Ибрагимовича
Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед» за который многоопытный шведский бомбардир выступал ранее, с 2010 по 2012 год.
Как стало известно изданию «TuttoMercatoWeb», представители «красных дьяволов» контактировали с 38-летним нападающим «Лос-Анджелес Гэлакси», на предмет его возможного возвращения в Англию.
Соглашение Ибрагимовича с американским клубом заканчивается 31 декабря, после чего он станет свободным агентом. Использовать эту ситуацию намерено руководство «МЮ», которое рассчитывает подписать Златана на замену Ромелу Лукаку и Алексису Санчесу. Оба футболиста летом оказались в «Интере», а на их место так никого и не приобрели.
Также известно, что в услугах капитана «ЛА Гэлакси», на счету которого в нынешнем розыгрыше MLS 30 голов в 29 матчах, заинтересован «Милан», цвета которого Ибра тоже защищал на определенном этапе своей карьеры.
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