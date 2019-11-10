Куадрадо близок к подписанию нового контракта с «Ювентусом»

Колумбийский футболист Хуан Куадрадо близок к подписанию нового контракта с «бьянконери», сообщает «Sky Sport Italia» цитируя спортивного директора туринского клуба Фабио Паратичи.



«Новое соглашение о сотрудничестве еще не подписано, но в ближайшее время это точно произойдет».



После прихода на пост главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри, 31-летнему Куадрадо до этого выступавшему на позиции полузащитника, пришлось попробовать себя в новом амплуа — крайнего защитника. В итоге тренерский штаб и сам футболист остались довольны экспериментом, а руководство клуба решило продлить Хуана.



По данным СМИ, действующий чемпион Италии хочет сохранить Куадрадо до лета 2021 года. Его текущий трудовой договор истекает по окончании сезона 2019/20.



Напомним, с 2015 по 2017 год игрок сборной Колумбии на протяжении двух сезонов выступал за туринцев на правах аренды, после чего летом 2017-го «Юве» выкупил его за 20 000 000 евро.