Иско намерен покинуть «Реал»

Хавбек мадридского «Реала» Иско рассчитывает на продолжение карьеры в итальянской Серии А.



Как утверждает издание «Tuttosport», следующим клубом испанского футболиста может стать «Ювентус». Иско нравится вариант с переходом в стан действующего чемпионат Италии, поэтому он будет просить руководство «галактикос» не препятствовать его возможному трансферу.



На такой шаг атакующий полузащитник решился из-за желания попасть на Евро-2020, однако для вызова в сборную Испании ему нужно иметь стабильную игровую практику, которой ему недостает в «Реале».



Источник отметил, что президент «королевского клуба» Флорентино Перес может расстаться с Иско, в связи с возможной покупкой Кристиана Эриксена.



Ранее интерес к 27-летнему испанцу приписывали «Манчестер Сити», лондонскому «Арсеналу» и «Наполи».