  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Пятница 01 ноября

22:30  cleag Хоффенхайм - Падерборн 22:45  cleag Дижон - ПСЖ 22:45  cleag Барнсли - Бристоль
Свернуть список трансляций

Иско намерен покинуть «Реал»

Дата публикации: Вчера, 23:48 | Категория: Новости футбола

Иско намерен покинуть «Реал»

Хавбек мадридского «Реала» Иско рассчитывает на продолжение карьеры в итальянской Серии А.

Как утверждает издание «Tuttosport», следующим клубом испанского футболиста может стать «Ювентус». Иско нравится вариант с переходом в стан действующего чемпионат Италии, поэтому он будет просить руководство «галактикос» не препятствовать его возможному трансферу.

На такой шаг атакующий полузащитник решился из-за желания попасть на Евро-2020, однако для вызова в сборную Испании ему нужно иметь стабильную игровую практику, которой ему недостает в «Реале».

Источник отметил, что президент «королевского клуба» Флорентино Перес может расстаться с Иско, в связи с возможной покупкой Кристиана Эриксена.

Ранее интерес к 27-летнему испанцу приписывали «Манчестер Сити», лондонскому «Арсеналу» и «Наполи».

Нравится
Социальные комментарии Cackle
Похожие новости:
  • «Реал» устроит небольшую распродажу зимой
    «Реал» устроит небольшую распродажу зимой
    Мадридский «Реал» намерен сократить свой состав расставшись с тремя футболистами — Браимом Диасом, Иско и Мариано Диасом, передает...
  • Marca: Иско собирается покинуть Реал
    Marca: Иско собирается покинуть Реал
    И. Аларкон, представитель «Реала» (Мадрид), заявил о том, что хочет перейти в команду, которая сможет предоставить ему необходимую...
  • Тоттенхэм сделал предложение по Иско
    Тоттенхэм сделал предложение по Иско
    Лондонский «Тоттенхэм» претендует на хавбека мадридского «Реала» Иско. Недавно рулевой Сливочных Зидан сообщил, что в...
  • Милан нацелился на Иско
    Милан нацелился на Иско
    El Mundo Deportivo утверждает, что новые управляющие «Милана» из Китая намерены оформить трансфер хавбека мадридского «Реала»...
  • CdS: Ювентус нацелился на Иско
    CdS: Ювентус нацелился на Иско
    Туринский «Ювентус» рассматривает возможность покупки полузащитника «Реала» Иско, передает «Corriere dello...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2019
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close