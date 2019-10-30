Иско намерен покинуть «Реал»
Хавбек мадридского «Реала» Иско рассчитывает на продолжение карьеры в итальянской Серии А.
Как утверждает издание «Tuttosport», следующим клубом испанского футболиста может стать «Ювентус». Иско нравится вариант с переходом в стан действующего чемпионат Италии, поэтому он будет просить руководство «галактикос» не препятствовать его возможному трансферу.
На такой шаг атакующий полузащитник решился из-за желания попасть на Евро-2020, однако для вызова в сборную Испании ему нужно иметь стабильную игровую практику, которой ему недостает в «Реале».
Источник отметил, что президент «королевского клуба» Флорентино Перес может расстаться с Иско, в связи с возможной покупкой Кристиана Эриксена.
Ранее интерес к 27-летнему испанцу приписывали «Манчестер Сити», лондонскому «Арсеналу» и «Наполи».
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