«Милан» готов сделать предложение по Ловрену в январе
Дата публикации: Вчера, 23:46 | Категория: Новости футбола
«Россонери» не отказались от идеи подписания хорвата, в услугах которого они были заинтересованы в период летнего трансферного окна, информирует «Sky Sport Italia».
По данным источника, зимой «Милан» выйдет на «Ливерпуль» с официальным предложением по трансферу Деяна Ловрена.
Минувшим летом итальянский клуб уже пытался заполучить 30-летнего защитника сборной Хорватии, но не смог удовлетворить финансовые запросы английской стороны, которая настаивала на солидной выплате в размере 20 000 000 фунтов (~ € 23 млн).
Стоит отметить, в команде Юргена Клоппа Ловрен не является ключевым игроком. В нынешнем сезоне он защищал цвета «мерсисайдцев» лишь в двух матчах Премьер-лиги.
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