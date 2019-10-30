«Милан» готов сделать предложение по Ловрену в январе

«Россонери» не отказались от идеи подписания хорвата, в услугах которого они были заинтересованы в период летнего трансферного окна, информирует «Sky Sport Italia».



По данным источника, зимой «Милан» выйдет на «Ливерпуль» с официальным предложением по трансферу Деяна Ловрена.



Минувшим летом итальянский клуб уже пытался заполучить 30-летнего защитника сборной Хорватии, но не смог удовлетворить финансовые запросы английской стороны, которая настаивала на солидной выплате в размере 20 000 000 фунтов (~ € 23 млн).



Стоит отметить, в команде Юргена Клоппа Ловрен не является ключевым игроком. В нынешнем сезоне он защищал цвета «мерсисайдцев» лишь в двух матчах Премьер-лиги.