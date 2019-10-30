«Барселона» заинтересована в полузащитнике «Крузейро»

Опорный полузащитник «Крузейро» Эдерсон Лоуренсо находится в сфере трансферных интересов «Барселоны».



Как сообщает сайт Sport.es, накануне делегация каталонского клуба во главе с Эриком Абидалем (технический директор) побывала в Бразилии. Цель их визита — просмотр 20-летнего Эдерсона, который может стать одним из новичков «блаугранас» в ближайшее трансферное окно.



За клуб из Белу-Оризонте молодой хавбек выступает с 2018 года. В действующем розыгрыше местной Серии А он провел 11 матчей и забил 1 гол.



Портал «Transfermarkt» оценивает Лоуренсо в 1 500 000 евро.