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«Барселона» заинтересована в полузащитнике «Крузейро»

Дата публикации: Вчера, 23:45 | Категория: Новости футбола

«Барселона» заинтересована в полузащитнике «Крузейро»

Опорный полузащитник «Крузейро» Эдерсон Лоуренсо находится в сфере трансферных интересов «Барселоны».

Как сообщает сайт Sport.es, накануне делегация каталонского клуба во главе с Эриком Абидалем (технический директор) побывала в Бразилии. Цель их визита — просмотр 20-летнего Эдерсона, который может стать одним из новичков «блаугранас» в ближайшее трансферное окно.

За клуб из Белу-Оризонте молодой хавбек выступает с 2018 года. В действующем розыгрыше местной Серии А он провел 11 матчей и забил 1 гол.

Портал «Transfermarkt» оценивает Лоуренсо в 1 500 000 евро.

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