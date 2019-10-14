«Барселона» положила глаз на юного форварда «Ред Булл Зальцбург»

Каталонцы проявляют интерес к 17-летнему нападающему «Ред Булл Зальцбург» Кариму Адейеми, проводящему этот сезона на правах аренды в фарм-клубе «быков» ФК «Лиферинг», информирует «El Mundo Deportivo».



Скаутская служба «Барселоны» обратила внимание на подающего большие надежды футболиста, по инициативе главы академии «блаугранас» Патрика Клюйверта. Отмечается, что он уже обсуждал возможный переезд немца с руководством австрийского клуба. «Зальцбург» рассчитывает выручить минимум 8 000 000 евро.



Летом 2018 года «быки» приобрели Адейеми у немецкого «Унтерхахинга», заплатив за него 3,35 миллиона евро. До этого молодой форвард числился в академии «Баварии».



В текущем сезоне на счету Карима участие в 9 матчах во второй по значимости лиги Австрии, в которых он стал автором 5 забитых мячей и 4 ассистов. Помимо этого, он был задействован в 2 поединках Юношеской лиги УЕФА, где сумел отметиться 2 голами и 2 результативными передачами.