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Агент: ЦСКА и «Штутгарт» предлагали за Шомуродова около € 10 млн

Дата публикации: Вчера, 23:35 | Категория: Новости футбола

Агент: ЦСКА и «Штутгарт» предлагали за Шомуродова € 10 млн

Игрок национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов, на клубном уровне представляющий ФК «Ростов», в летнее межсезонье мог сменить клубную прописку. Об этом поведал агент Кахор Муминов, представляющий интересы 24-летнего футболиста.

«В 2017 году «Ростов» заплатил за Шомуродова в разы меньше, чем указано на «Transfermarkt». На данный момент он лучший бомбардир чемпионата России, недавно подписал новый контракт, поэтому теперь его стоимость оценивается по другому. Да и вообще, трансферная стоимость футболиста — это столько, сколько готов выложить клуб заинтересованный в его услугах.

«Летом было несколько вариантов. «Штутгарт» давал 10 000 000 евро. Из РПЛ Эльдора хотел купить ЦСКА, который также повторил предложение немцев. Обсудили с руководством «Ростова», сошлись во мнении, что для всех будет лучше, если он останется. Готовы вновь вернуться к данному вопросу, в случае поступления достойного предложения.

«Вообще у нас есть договоренность, что клуб не будет препятствовать уходу Эльдора, если он сам этого захочет. Он мечтает выступать в одной из топовых лиг Европы, думаю все возможно», - приводит слова Муминова сайт sports.ru.

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