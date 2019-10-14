Tuttosport: «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с Аллегри

Руководство «Манчестер Юнайтед» готовит замену Уле-Гуннару Сульшеру.



Как стало известно изданию «Tuttospot», приемником норвежского специалиста у руля «манкунианцев» может стать экс-наставник «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. На этой неделе итальянский тренер провел переговоры с представителями «МЮ».



Отмечается, что находящийся без работы Аллегри выразил готовность возглавить именитый английский клуб, если будут соблюдены определенные условия. Для начала боссы «красных дьяволов» должны удовлетворить его запросы по касающиеся заработной платы, также он хочет быть уверен, что получит определенный бюджет на усиление состава. Кроме того, итальянец рассчитывает на приглашение в свой тренерский штаб бывшего игрока «Ман Юнайтед» Патриса Эвра, с которым Массимилиано отлично знаком по совместной работе в «Ювентусе».



В чемпионате Англии сыграно 8 туров, в них подопечные Сульшера сумели набрать 9 очков и занимают 12 место.