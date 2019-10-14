  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Tuttosport: «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с Аллегри

Дата публикации: Вчера, 23:31 | Категория: Новости футбола

Tuttosport: «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с Аллегри

Руководство «Манчестер Юнайтед» готовит замену Уле-Гуннару Сульшеру.

Как стало известно изданию «Tuttospot», приемником норвежского специалиста у руля «манкунианцев» может стать экс-наставник «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. На этой неделе итальянский тренер провел переговоры с представителями «МЮ».

Отмечается, что находящийся без работы Аллегри выразил готовность возглавить именитый английский клуб, если будут соблюдены определенные условия. Для начала боссы «красных дьяволов» должны удовлетворить его запросы по касающиеся заработной платы, также он хочет быть уверен, что получит определенный бюджет на усиление состава. Кроме того, итальянец рассчитывает на приглашение в свой тренерский штаб бывшего игрока «Ман Юнайтед» Патриса Эвра, с которым Массимилиано отлично знаком по совместной работе в «Ювентусе».

В чемпионате Англии сыграно 8 туров, в них подопечные Сульшера сумели набрать 9 очков и занимают 12 место.

Нравится
Похожие новости:
  • Блан может отказать «Лиону» ради работы в «Манчестер Юнайтед»
    Блан может отказать «Лиону» ради работы в «Манчестер Юнайтед»
    Французский специалист Лоран Блан ныне находящийся в статусе безработного, может стать новым наставником «Манчестер Юнайтед». В роли...
  • Аллегри может сменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед»
    Аллегри может сменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед»
    Экс-наставник «Ювентуса» Аллегри является основным претендентом на должность нового главного тренера «Ман Юнайтед». Об этом...
  • Моуриньо, Аллегри и Рауль — кандидаты на замену Зидана в «Реале»
    Моуриньо, Аллегри и Рауль — кандидаты на замену Зидана в «Реале»
    После провального старта сезона кресло под Зиданом пошатнулось. Как утверждает «Marca», Флорентино Перес уже определился со списком...
  • Аллегри отказался уйти из Ювентуса в Реал
    Аллегри отказался уйти из Ювентуса в Реал
    Рулевой туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался возглавить «Реал» Мадрид по окончании сезона. Информацию об этом...
  • Ювентус: Эмери может заменить Аллегри
    Ювентус: Эмери может заменить Аллегри
    В итальянской прессе шквал сообщений, из которых следует, что тренерский штаб «Ювентуса» ждут перемены. Так например издание...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2019
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close