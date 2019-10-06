Льорис не сможет играть до конца года
«Тоттенхэм Хотспур» и сборная Франции лишились своего основного вратаря как минимум до конца этого года, передает «Sky Sports».
Все дело в травме руки, которую Уго Льорис получил по ходу субботнего поединка с «Брайтоном».
Напомним, в одном из эпизодов капитан лондонцев неудачно приземлился на руку, после чего ему потребовалась помощь медиков. В итоге он не смог продолжить встречу и покинул поле на носилках, ему также понадобилась кислородная маска.
На первых порах СМИ сообщили, что у 32-летнего голкипера перелом, однако позже эта информация не подтвердилась.
По данным источника, после тщательного обследования стало ясно, что операция Льорису не потребуется, но степень травмы все равно достаточно серьезная — повреждение связок локтевого сустава. Это значит, что вернуться в обойму «шпор» он сможет не ранее января 2020 года.
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