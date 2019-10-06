«Челси» и «Арсенал» наблюдают за вингером «Андерлехта»

Вингер «Андерлехта» Джереми Доку может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.



По данным «Calciomercato», в ближайшее время 17-летний футболист получит шанс проявить себя в составе одного из грандов английской Премьер-лиги. Борьбу за бельгийского вундеркинда ведут два лондонских клуба — «Челси» и «Арсенал».



Отмечается, ближе к тому чтобы заполучить Доку в свои ряды находятся «канониры», так как «Челси» пока пребывает под санкциями ФИФА (трансферный бан). Подписать своего первого новичка они смогут только летом 2020 года.



Всего за первую команду «Андерлехта» их воспитанник провел 14 матчей во всех турнирах, при этом не отметился результативными действиями.



Также известно, что на данный момент Джереми является представителем молодёжной сборной Бельгии в возрасте до 21 года. Ранее выступал за U15, 16 и 17.



Его ориентировочная цена на рынке трансферов составляет 5 000 000 евро (Источник: transfermarkt.de).