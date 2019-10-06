«Манчестер Юнайтед» хочет купить у «Лиона» Дембеле зимой
Дата публикации: Вчера, 23:36 | Категория: Новости футбола
Испытывающий проблемы в атаке «Манчестер Юнайтед», может подписать результативного нападающего «Лиона» Муссу Дембеле в ближайшее трансферное окно, передает «Daily Mail».
Как стало известно британскому изданию, в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «красные дьяволы». На днях скауты английского клуба просматривали нападающего в матче Лиги 1. До конца октября представители «МЮ» намерены обсудить возможный трансфер француза с его работодателем, утверждает источник.
Напомним, летом 2018 «Лион» выкупил Дембеле у шотландского «Селтика» за 22 000 000 евро. Его контракт с «ткачами» действует до 30.06.2023.
В нынешнем сезоне на счету центрфорварда восемь встреч, в которых он отправил в ворота своих соперников шесть мячей.
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