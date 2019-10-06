Вратарь «Шальке» Нюбель может бесплатно перейти в «Баварию»
Голкипер и по совместительству капитан «Шальке» Александр Нюбель скорее всего сменит клубную прописку по окончании сезона 2019/20. Об этом стало известно изданию «Bild».
По данным источника, 23-летний футболист решил не продлевать контракт с «горняками» и намерен летом 2020 года уйти в «Баварию». В мюнхенском клубе рассчитывают, что в ближайшем будущем Нюбель сможет заменить Мануэля Нойера, который в марте следующего года отметит свой 34-й день рождения.
Александр является выпускником академии «Падеборна». В середине 2015 года он был приобретен клубом из Гельзенкирхена. Сумма сделки составила всего 600 000 евро. В мае 2016-го состоялся его дебют в Бундеслиге.
В этом сезоне защищал ворота «Баварии» во всех семи поединках Бундеслиги, пропустил семь голов.
На данный момент портал «Transfermarkt» оценивает Александра в 12 000 000 евро.
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