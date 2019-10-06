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Агент: Ляказетт мог перейти в «Зенит» вместо Малкома

Дата публикации: Вчера, 23:31 | Категория: Новости футбола

Агент: Ляказетт мог перейти в «Зенит» вместо Малкома

Известный российский агент Дмитрий Чельцов поделился информацией с порталом «Спорт. Бизнес Online» о том, что минувшим летом питерский «Зенит» мог усилить свой состав голеадором «Арсенала» Александром Ляказеттом.

Чельцов обсуждал кандидатуру французского нападающего с Хавьером Рибалтой (спортивный директор «Зенита).

«Советовал взять Ляказетта, но Рибалта сказал, что не потянет его клаусулу, которая составляет 68 миллионам евро. Я согласен, это достаточно большая сумма, но думаю можно было сбить до 50-55. В Лондоне ему платят 15 млн в год без учета налогов. Чистыми — 7-8 миллионов.

Через несколько дней после этого, «Зенит» объявил о подписании Малкома. Они взяли его почти за те же деньги. Не хочу обсуждать правильность их выбора. Конечно это разные игроки: один нападающий, другой атакующий полузащитник. Да, преимущество бразильца в его возрасте, но француз — уже состоявшийся игрок, который зарекомендовал себя и в «Лионе» и в «Арсенале». Малком сидел в запасе «Барсы» под Месси, он еще ничего не добился».

В составе «сине-бело-голубых» 22-летний футболист провел всего две встречи, после чего отправился в лазарет.

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