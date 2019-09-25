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Давид Силва получил несколько предложений от других клубов

Дата публикации: Вчера, 23:48 | Категория: Новости футбола

Давид Силва получил несколько предложений от других клубов

Многолетний лидер и «Ман Сити» Давид Силва у которого следующим летом истекает контракт с английским клубом, имеет различные варианты для продолжения карьеры.

Так по информации «Goal», у 33-летнего полузащитника на руках есть несколько предложений из Северной Америки, в частности от клуба Дэвида Бэкхема «Интер Майами», который в следующем году стартует в МЛС. Кроме того его хотят видеть в Японии и Катаре.

Напомним, в июне этого года «горожане» пытались продлить Силву еще на два года, но сам футболист решил отработать текущее соглашение и покинуть «Этихад» по окончании сезона 2019/20.

Ранее, в интервью «Sky Sports» Давид признался, что хотел бы завершить свою профессиональную карьеру на родине в составе «Лас-Пальмаса».

За клуб из АПЛ Давид Силва выступает с 2010 года. В его составе опытный испанец стал обладателем 11 трофеев.

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