Давид Силва получил несколько предложений от других клубов
Многолетний лидер и «Ман Сити» Давид Силва у которого следующим летом истекает контракт с английским клубом, имеет различные варианты для продолжения карьеры.
Так по информации «Goal», у 33-летнего полузащитника на руках есть несколько предложений из Северной Америки, в частности от клуба Дэвида Бэкхема «Интер Майами», который в следующем году стартует в МЛС. Кроме того его хотят видеть в Японии и Катаре.
Напомним, в июне этого года «горожане» пытались продлить Силву еще на два года, но сам футболист решил отработать текущее соглашение и покинуть «Этихад» по окончании сезона 2019/20.
Ранее, в интервью «Sky Sports» Давид признался, что хотел бы завершить свою профессиональную карьеру на родине в составе «Лас-Пальмаса».
За клуб из АПЛ Давид Силва выступает с 2010 года. В его составе опытный испанец стал обладателем 11 трофеев.
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