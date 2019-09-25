Форвард «Ниццы» признался в краже часов у одноклубника

В футбольном клубе «Ницца» нашли воришку, похитившего дорогие наручные часы у своего одноклубника Каспера Дольберга.



Как сообщает «AFP», им оказался 18-летний Мохамед Ламин Диаби. В четверг, 26 сентября, форвард прибыл на базу клуба в сопровождении адвоката и сознался в том, что это именно он взял часы Каспера из его шкафчика в раздевалке.



Напомним, впервые о произошедшем инциденте стало известно еще 16 сентября. Стоимость аксессуара составляет 70 тысяч евро.



Руководство клуба намерено разорвать контракт с Диаби, который является воспитанником клуба.



В сезоне 20018/19 он сыграл за «орлят» в шести матчах Лиги 1. В текущем розыгрыше чемпионата Франции на поле не появлялся.