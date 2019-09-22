У Ибрагимовича уже 300 голов после 30 лет. У лучшего из россиян меньше за всю карьеру

Экс-форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович продолжает демонстрировать потрясающую результативность и это несмотря на то, что 3 октября он отметит уже свой 38 день рождения.



Большая часть карьеры нападающего прошла в Европе, где он выступал за огромное количество грандов: «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».



Сегодня, 22 августа, в поединке МЛС между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Монреаль Импэкт» Златан забил один из двух голов команды. Специалисты отвечающие за статистику подсчитали, что этот мяч стал для шведа юбилейным. После того как ему исполнилось 30 лет он наколотил 300 голов. Всего на данный момент Ибра провел 736 официальных матчей, в которых стал автором 452 забитых мячей и 111 результативных передач.



Для сравнения, лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков за всю свою карьеру оформил 233 гола.