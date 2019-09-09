Совладельцы «Атлетико» приобрели 85% акций лидера чемпионата Португалии
Скромный футбольный клуб «Фамаликан», который еще в прошлом сезоне выступал во второй по силе лиге Португалии, привлек внимание совладельцев «Атлетико» Мадрид.
Израильская кампания «Quantum Pacific» имеющая в своем распоряжении 32% акций «матрасников», приобрела 85% акций «Фамаликан», о чем говорится в сообщении размещенном на официальном сайте португальской команды.
По мнению испанской прессы, скорее всего «Фамаликан» станет фарм-клубом «Атлетико», куда будут отправляться в аренду талантливые воспитанники мадридцев, для получения игровой практики и опыта.
В сезоне 2018/19 коллектив из города Вила-Нова-ди-Фамаликан занял второе место в Лиге Про, что позволило напрямую попасть в элитный дивизион, где в последний раз команда была в сезоне 1993/94. В текущем розыгрыше «Фамаликан» после четырёх сыгранных туров является единоличным лидером Примейры.
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