Совладельцы «Атлетико» приобрели 85% акций лидера чемпионата Португалии

Скромный футбольный клуб «Фамаликан», который еще в прошлом сезоне выступал во второй по силе лиге Португалии, привлек внимание совладельцев «Атлетико» Мадрид.



Израильская кампания «Quantum Pacific» имеющая в своем распоряжении 32% акций «матрасников», приобрела 85% акций «Фамаликан», о чем говорится в сообщении размещенном на официальном сайте португальской команды.



По мнению испанской прессы, скорее всего «Фамаликан» станет фарм-клубом «Атлетико», куда будут отправляться в аренду талантливые воспитанники мадридцев, для получения игровой практики и опыта.



В сезоне 2018/19 коллектив из города Вила-Нова-ди-Фамаликан занял второе место в Лиге Про, что позволило напрямую попасть в элитный дивизион, где в последний раз команда была в сезоне 1993/94. В текущем розыгрыше «Фамаликан» после четырёх сыгранных туров является единоличным лидером Примейры.