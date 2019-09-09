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Эвра вернулся в «Манчестер Юнайтед» на тренерскую должность

Дата публикации: Вчера, 20:27 | Категория: Новости футбола

Эвра вернулся в «Манчестер Юнайтед» на тренерскую должность

Бывший защитник вновь будет трудиться на благо «Манчестер Юнайтед».

Минувшим летом повесивший бутсы на гвоздь Патрис Эвра, приступил к работе в тренерском штабе одной из молодёжек «красных дьяволов», передает «ESPN».

По информации издания, вместе с Нили Райаном 38-летний Патрис будет руководить командой U18. Именно в этом составе есть два крайне талантливых парня на которых руководство «МЮ» возлагает большие надежды — Ноам Эмеран (нападающий) и Межбри Ганнибал. (полузащитник). Кстати, оба юноши являются соотечественниками Эвра.

«Меня переполняют эмоции, просто не могу описать свои чувства! Когда я надел тренерский костюм, я стал самым счастливым человеком на этой планете. Спасибо «Манчестер Юнайтед»!», - написал новоиспеченный тренер в «Инстаграм».

В составе «манкунианцев» Патрис Эвра провел восемь сезонов (2006-2014), сыграв в общей сложности 379 матчей.

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