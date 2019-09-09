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У нападающего сборной России украли коллекцию часов на 23 млн рублей

Дата публикации: Вчера, 20:20 | Категория: Новости футбола

У нападающего сборной России украли коллекцию часов на 23 млн рублей

Нападающий ФК «Краснодар» и национальной сборной России Ари стал жертвой проникшего в его жилище злоумышленника, который похитил коллекцию из 12-ти наручных часов на общую стоимость в 23 000 000 рублей.

По словам заместителя министра МВД России Ирины Волк, сотрудники полиции изучили записи с видео камер, а также опросили всех очевидцев данного происшествия, в результате чего им удалось установить марку и номер автомобиля подозреваемого.

В итоге обвиняемый в краже дорогостоящих часов принадлежащих известному футболисту был задержан и заключен под стражу.

Также сообщается, что часть украденного мужчина уже успел продать, правоохранительные органы выясняют их местонахождение, остальное же похищенное имущество было возвращено его законному владельцу.

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