«Реал» расторг контракт с Лукасом Силвой

Мадридский «Реал» расстался с полузащитником Лукасом Силвой. Контракт был досрочно расторгнут по обоюдному согласию сторон, информирует «AS».



В январе 2015 года «сливочные» приобрели бразильского футболиста у «Крезейро». Сделка была оценена в 13 000 000 евро. В основе мадридского гранда хавбек провел всего девять матчей.



В августе 2015-го он был арендован «Марселем». В сентябре 2016 года Силва едва не перешел в «Спортинг», сделка сорвалась в самый последний момент — во время медицинского осмотра были выявлены проблемы с сердцем (аритмия). После двухмесячного отсутствия Лукас снова вернулся в строй, однако в составе «галактикос» так и не заиграл. С января 2017 по июнь 2019 выступал за свой бывший клуб «Крузейро» на правах аренды.



По оценке transfermarkt.de текущая рыночная стоимость 26-летнего опорника составляет 2 000 000 евро.