Клубы из топ-5 чемпионатов летом потратили рекордные € 5,5 млрд на трансферы
Минувшее трансферное окно было богатым на события. Европейские клубы тратили так много, что установили новый рекорд — общие затраты топ-5 лучших чемпионатов составили 5,5 млрд евро, а это на 879 млн больше, чем год назад.
В качестве источника данной информации выступила консалтинговая компания «Deloitte».
Самой щедрой на покупки оказалась английская Премьер-лига, чьи клубы выложили 1,55 млрд евро. Второе место досталось клубам испанской Ла Лиги - 1,36 млрд. Кроме того, отметка в миллиард покорилась и представителям итальянской Серии А - 1,16 млрд. Немецкая Бундеслига и французская Лига 1 вели себя гораздо скромнее, у них 736 и 665 млн евро соответственно.
По мнению главы «Deloitte» Дэна Джонсона, в будущем эти цифры будут постоянно увеличиваться. Связано это с тем, что доходы клубов от телевизионных контрактов и спонсорских отчислений также стремительно растут.
Клубы российского чемпионата потратили в это ТО 235 000 000 евро (6 место). Рекордным же для РПЛ был сезон 2012/13, когда за период одного трансферного окна сумма трат составила € 330 миллионов.
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