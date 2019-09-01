Клубы из топ-5 чемпионатов летом потратили рекордные € 5,5 млрд на трансферы

Минувшее трансферное окно было богатым на события. Европейские клубы тратили так много, что установили новый рекорд — общие затраты топ-5 лучших чемпионатов составили 5,5 млрд евро, а это на 879 млн больше, чем год назад.



В качестве источника данной информации выступила консалтинговая компания «Deloitte».



Самой щедрой на покупки оказалась английская Премьер-лига, чьи клубы выложили 1,55 млрд евро. Второе место досталось клубам испанской Ла Лиги - 1,36 млрд. Кроме того, отметка в миллиард покорилась и представителям итальянской Серии А - 1,16 млрд. Немецкая Бундеслига и французская Лига 1 вели себя гораздо скромнее, у них 736 и 665 млн евро соответственно.



По мнению главы «Deloitte» Дэна Джонсона, в будущем эти цифры будут постоянно увеличиваться. Связано это с тем, что доходы клубов от телевизионных контрактов и спонсорских отчислений также стремительно растут.



Клубы российского чемпионата потратили в это ТО 235 000 000 евро (6 место). Рекордным же для РПЛ был сезон 2012/13, когда за период одного трансферного окна сумма трат составила € 330 миллионов.