Неймар хочет отсудить у «Барселоны» € 26 млн, а клуб у игрока — € 75 млн

Трансферный рынок в Европе закрылся 2 сентября, но мыльная опера Неймар - «Барселона» продолжается.



По информации «AS», бразильский футболист ведет судебную тяжбу с каталонским клубом. Еще в январе этого года он подал в суд на «Барселону» из-за того, что так и не получил от руководства бывшего клуба причитающиеся ему 26 000 000 евро - это часть бонуса прописанного в его тогдашнем контракте, вся сумма составляла 40 млн.



В свою очередь, «блаугранас» также обратились в суд. По их мнению, форвард нарушил условия договора за что он теперь должен им € 75 миллионов.



Судья уже дважды переносил слушание на новую дату, теперь это 27 сентября.



Напомним, 3 августа 2017 года «ПСЖ» объявил о выкупе контракта Неймара у «Барселоны» за сумму, которая до сих пор остается рекордной в мире футбольных трансферов - 222 000 000 евро.